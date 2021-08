Armare l'Europa si può

Fare dell’Ue un gigante militare autonomo per difendere la libertà dove necessario. Il nuovo motore franco tedesco (e italiano) passa da una svolta non retorica sulla difesa comune. E l’ora è arrivata

La capacità dell’Europa di combattere senza retorica tutti i nemici che ha promesso di voler sfidare negli incredibili giorni del collasso afghano – l’impotenza dell’occidente, l’indietreggiamento della Nato, l’isolazionismo americano, l’estremismo islamista, le canaglie dei diritti umani – passa da una rivoluzione culturale in mancanza della quale sarà impossibile considerare matura la classe dirigente del nostro continente. Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, ha detto due giorni fa a Repubblica che dalla débâcle in Afghanistan può scaturire l’ora dell’Europa. E in effetti il punto oggi è proprio questo: cosa possono fare concretamente le istituzioni europee per unire le forze e far diventare l’Europa oltre che un gigante economico e un gigante politico anche un gigante militare?