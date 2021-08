"Ora un esercito europeo, guardate Kabul”. Parla il generale Claudio Graziano

Il messaggio che in queste ore arriva dall'Afghanistan non ammette repliche o interpretazioni. “Non ci sono alternative. È ormai chiaro che la difesa degli interessi comuni dell'Ue e la sicurezza dei cittadini sono perseguibili solo insieme, esprimendo una singola, autorevole e credibile voce europea, nell'ambito delle storiche relazioni transatlantiche. Se non ora, quando?”. Non usa giri di parole e va dritto al punto il generale Claudio Graziano che dal 2018 è presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il massimo organo di difesa comunitario: “Dobbiamo avere la capacità di creare un'Europa assertiva di fronte a scenari come quello afghano, soprattutto nel momento in cui si assiste al disimpegno della Nato”. Graziano risponde al Foglio a margine della riunione del Comitato politico e di sicurezza, composto dagli ambasciatori degli stati membri a Bruxelles. Proprio nelle ore in cui arrivano da Kabul drammatiche notizie di esplosioni all'aeroporto, una situazione sempre più difficile, che rilancia ancora una volta la necessità di un apparato militare realmente condiviso. “L'esercito europeo è il riferimento per il futuro: dal 2007 l'Ue dispone di due battlegroup, che possono essere impegnati nelle aree di crisi. Può essere vista come un'idea embrionale di esercito”.

