È il momento della Difesa comune europea

La crisi afghana, precipitata in meno di due settimane in uno scenario sempre più drammatico e fuori controllo, dove le forze in campo non sono più in grado di garantire la sicurezza delle operazioni di evacuazione, ha rilanciato ancora una volta il dibattito sulla necessità per l'Unione europea di dotarsi di un sistema di difesa realmente comune. Tanto più nel momento in cui gli Stati Uniti, nel solco di quell'America first inaugurato da Trump e sulla cui eredità si muove anche la nuova amministrazione Biden, alleggeriscono la presenza e l'influenza nelle dinamiche di politica estera mondiale. Una posizione che di riflesso indebolisce anche la Nato.

