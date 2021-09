L'Ue cerca muscoli militari che in parte ha già (ma non usa)

Da Emmanuel Macron a Charles Michel, da Josep Borrell ai candidati cancellieri in Germania, i leader dell’Unione europea sembrano voler trarre la stessa lezione dalla disfatta in Afghanistan: la decisione unilaterale degli Stati Uniti di ritirarsi senza consultare gli alleati della Nato e l’incapacità dei paesi europei di garantire la sicurezza dell’evacuazione dall’aeroporto di Kabul dovrebbero servire da “sveglia” per spingere l’Ue a scegliere la strada dell'autonomia strategica e della costruzione di una difesa comune. “L’Europa della difesa, l’autonomia strategica, è adesso”, ha detto Macron al Journal du dimanche. “L’Afghanistan ha offerto una dura dimostrazione” del fatto che “l’influenza europea sarà la nostra più grande sfida nei prossimi anni”, ha detto ieri il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al Forum strategico di Bled: “Non abbiamo bisogno di un altro evento geopolitico di questo tipo per capire che l’Ue deve arrivare a una maggiore autonomia decisionale e a una più grande capacità di azione nel mondo”. Sul New York Times l’Alto rappresentante, Josep Borrell, ha spiegato che in Afghanistan “noi europei ci siamo trovati – non solo per le evacuazioni dall’aeroporto di Kabul ma anche più in generale – a dipendere dalle decisioni americane” e questo “dovrebbe servire da sveglia”.

