L'esercito europeo serve. Il modello c'è già: ampliare le agenzie come Frontex

Dopo il ritiro da Kabul lo scenario africano è molto preoccupante per l'Europa. E' urgente per l'Unione essere in grado di proiettare sicurezza e realizzare quel che fino a ieri sembrava un'utopia

Il ritiro dell’Afghanistan ha riacceso il dibattito a proposito dell’opportunità per l’Europa di poter contare su una propria capacità militare, anche per essere maggiormente autonoma dagli Stati Uniti. Non si tratta di un’idea nuova, già nel Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999 si era deciso di creare una politica europea di sicurezza e difesa, poi trasformata in politica di sicurezza e difesa comune. La politica di difesa europea ha quindi conosciuto un percorso di creazione istituzionale che ha portato a definire una serie di capacità e cooperazioni. Quest’evoluzione ha anche permesso la realizzazione di missioni militari, limitate però a compiti di bassa intensità, ovvero sia senza uso della forza, del tipo monitoraggio o assistenza e formazione alle forze locali.