La battaglia dottrinale tra talebani e Stato islamico

Il numero di combattenti dello Stato islamico in Afghanistan (ISK) non è sufficiente a impensierire i talebani, per ora. Sono troppo pochi, la sproporzione fra le due forze è di uno a cento a vantaggio dei talebani. La preoccupazione è dottrinale. Lo Stato islamico sostiene che i talebani hanno deviato dalla religione e si sono venduti a governi stranieri. Li accusano di non essere autentici musulmani e di non applicare la sharia come andrebbe applicata per il timore di essere respinti dagli infedeli. Nei pamphlet religiosi lo Stato islamico chiama con disprezzo i talebani “milizia pachistana” per calcare sulle storie (assai fondate) che vorrebbero i talebani al servizio dell’intelligence del Pakistan.

