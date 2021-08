L'ex direttore del Financial Times: “Draghi e Mattarella fino al 2023”

Londra. Draghi e Mattarella insieme fino al 2023? “Se questo scenario fosse possibile potrebbe essere l’esito ideale per l’Italia e l’Europa. Però dobbiamo concentrarci sull’andamento del governo nei prossimi sei mesi; finora è stato un grande successo, a prescindere dalle vittorie sportive”. Lionel Barber, l’ex direttore del Financial Times (2005-2020) si dice “positivamente sorpreso” dall’impatto di Mario Draghi (“una Ferrari, non una 500”) sulla politica italiana ed europea. Il suo ottimismo fotografa il sollievo di tanti osservatori internazionali che si augurano che quest’esperimento – “un interludio dorato”, lo chiama Barber – possa durare il più a lungo possibile. L’ex direttore precisa che non ha alcuna voglia di “interferire nella politica italiana”, ma lo scenario da lui preferito sarebbe la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 seguita dalla sua elezione al Quirinale. L’ex governatore della Bce “sarebbe ideale per fare il presidente della Repubblica, un incarico che gli consentirebbe di esercitare il potere anche se in modo molto diverso rispetto a oggi. Ma dall’altra parte non credo che sarebbe un disastro se Draghi lasciasse Palazzo Chigi nel 2022; questa scadenza potrebbe dargli un ulteriore impulso ad agire rapidamente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE