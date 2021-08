La destra italiana alle Olimpiadi del tafazzismo

In teoria potremmo chiamarle così: le Olimpiadi del tafazzismo. C’è un filo sottile ma per nulla invisibile che lega alcune posizioni che si trovano a sostegno del no al green pass e del no ai vaccini con altre posizioni che si trovano a sostegno di varie teorie strampalate con cui abbiamo fatto i conti negli ultimi anni in Italia. Se dici no ai vaccini, e dici no al green pass, come hanno fatto nelle ultime settimane diversi estremisti della politica italiana, è probabile che tu non sia semplicemente scettico sui vaccini e scettico sul green pass ma è altamente probabile che tu in passato abbia detto qualcosa di molto critico e di molto complottistico su un’altra serie di discipline tutte appartenenti alle spassose e pericolose Olimpiadi del tafazzismo. Discipline come lo scetticismo sull’euro, come le dietrologie sull’Europa, come il complotto dei poteri forti, come l’Europa erede dell’Unione sovietica, come la Germania pronta a invadere economicamente l’Italia, come il Bilderberg pronto a mangiare la pappa in testa alla democrazia italiana, come la dittatura sanitaria pronta a toglierci quel poco di libertà che ci è rimasta a disposizione, come la volontà dello stato di usare la pandemia solo per poter controllare i propri cittadini.

