La buona stella d'Europa

Ha scritto il Point, in un bellissimo editoriale dedicato alla Cina, che la fase della post emergenza pandemica è qui a testimoniarci un dato politico molto importante, che riguarda una verità cruciale di cui ancora oggi, noi europei, facciamo fatica a renderci conto. E la verità è questa: le risposte statali messe in campo contro l’emergenza pandemica non hanno rafforzato, come si temeva, le non democrazie, ma hanno permesso alle democrazie più mature di rilanciare alcuni valori, scusate la parola, che hanno permesso alle società occidentali di avere un discreto successo: il rischio ragionato, la collaborazione tra stato e mercato, la società aperta, il mercato libero, il capitalismo ponderato, la scommessa del welfare, la vittoria della libertà politica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE