Caso Durigon e gli attacchi a Lamorgese: ecco perché Draghi è paziente con Salvini

“Il presidente ci penserà al ritorno dalla pausa estiva”. E’ il modo con il quale da Palazzo Chigi restano lontani dal caso Durigon, ma anche dalla cagnara di Matteo Salvini contro Luciana Lamorgese. Con una discreta dose di realismo, si lascia correre, per il momento, nelle stanze del governo. Al centro, certo, c’è sempre il leader della Lega: alza i toni nei confronti del ministero dell’Interno per “l’emergenza sbarchi” e spera che intanto passi il buio della nuttata in cui si è cacciato il sottosegretario all’Economia. Durigon di Salvini è amico e braccio destro. E’ l’emblema del nuovo partito che spesso fa storcere la bocca all’asse del nord, a Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia. L’ex sindacalista dell’Ugl dopo l’uscita sul parco di Latina da intitolare di nuovo ad Arnaldo Mussolini, a dispetto di Falcone e Borsellino, ha chiuso le comunicazioni. Ed è andato in vacanza. Gli hanno consigliato di non rispondere ai giornalisti. Intanto ripete agli amici che non è nostalgico del Ventennio che è stato frainteso. Voleva solo dire il parco dovrebbe riprendere l’antica denominazione e che a Falcone e Borsellino andrebbe intitolato qualcosa di più di un giardino pubblico, ma la piazza antistante. Anche se questa seconda parte, nel video del suo intervento non c’è. Ma che succederebbe se passasse la mozione di sfiducia?

