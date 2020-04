Il cratere americano

Ventisei milioni e mezzo di posti di lavoro perduti in America nelle ultime cinque settimane, un record talmente negativo che quasi non ci sono più confronti storici pertinenti. Ieri si sono aggiunti gli ultimi 4,4 milioni che hanno chiesto il sussidio di disoccupazione nell’ultima settimana, e si moltiplicano i racconti che dicono: il numero è molto più alto di così, perché il sistema è intasato e molti non riescono nemmeno a fare la richiesta del sussidio. L’impatto è superiore sui...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.