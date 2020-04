L’Ue si era mossa contro il Covid già a gennaio

Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto richieste di aiuto dall’Italia in termini di mascherine e altro materiale protettivo, quando il 31 gennaio aveva chiesto per la prima volta se gli stati membri fossero attrezzati a fronteggiare un’epidemia di coronavirus nell’Ue. All’epoca il Covid-19 era ancora una faccenda prevalentemente cinese. Ma dietro le quinte la Commissione si era già attivata per prepararsi al peggio. In una riunione del Comitato per la sicurezza sanitaria il 31 gennaio un funzionario ha spiegato...

