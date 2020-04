Ma ve le ricordate le primarie americane? Quel gigantesco (anche affascinante e bello) carrozzone messo in piedi ogni quattro anni da questo o quel partito americano per trovare un candidato adatto a sfidare il presidente uscente? Quella cosa da cui, fino a qualche settimana fa pensavamo dipendessero i destini degli Stati Uniti e del mondo? Quelle con Bernie Sanders e Joe Biden, i due quasi ottantenni (78 anni l’uno, 77 l’altro) che se le danno di santa ragione per decidere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.