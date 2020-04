Obama sostiene Biden

L’ex presidente Barack Obama sostiene Joe Biden, che era il suo vicepresidente. Dov’è la notizia? Prima di tutto nei grandi passi che il Partito democratico americano sta facendo per ritrovare l’unità. Biden sfiderà Donald Trump a novembre, ma ha già ottenuto il sostegno di Bernie Sanders, ex rivale che Obama cita ed elogia. L’acrimonia del 2016 - Sanders sostenne a denti stretti Hillary Clinton a luglio ma non fu affatto convincente - sembra superata. Poi certo, i sandersiani devono crederci. Alexandria Ocasio-Cortez, sandersiana, ha detto in un’intervista al New York Times: Biden deve conquistarlo, il nostro voto, la convivenza tanto più è scomoda tanto più funziona.

L’altra notizia dell’endorsement di Obama sta nella scelta dei tempi e delle priorità: un elogio della competenza e delle istituzioni competenti e ancor più delle leadership competenti.