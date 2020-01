Milano. La campagna elettorale per le primarie democratiche in Iowa è entrata nella fase finale e decisiva – si vota il 3 febbraio – e i sondaggi segnalano un recupero di Joe Biden, ex vicepresidente di Barack Obama, il favorito nei sondaggi a livello nazionale ed eppure considerato moribondo, vuoi per l’età, vuoi per lo scandalo ucraino al centro dell’impeachment al presidente Donald Trump, vuoi perché il vento tira a sinistra, o almeno così pare, lontano dall’establishment incarnato da Biden....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.