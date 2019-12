C’è formaggio in Libia?

Roma. Ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha detto che su richiesta del governo di Tripoli potrebbe mandare truppe in Libia a difesa della capitale. “L’embargo internazionale sulle armi non impedisce al governo appoggiato dalle Nazioni Unite di chiedere ad altri paesi di schierare truppe in territorio libico. Se lo chiederanno, decideremo”. Il governo di Tripoli in questo momento è sotto assedio da parte del governo del generale Haftar, che è appoggiato da mercenari e militari russi, dai droni...

