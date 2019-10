Roma. Giovedì il vicepresidente americano, Mike Pence, ha annunciato che la Turchia ha accettato un cessate il fuoco di 120 ore per evitare le sanzioni americane. I curdi in quel lasso di tempo dovranno ritirarsi a sud della zona di trenta chilometri che l’esercito turco vuole sotto il suo controllo. Di fatto, la Turchia accetta la tregua ma soltanto se porterà alla vittoria militare che cercava. Pence era ad Ankara assieme al segretario di stato, Mike Pompeo, per ottenere la...

