In Turchia i kemalisti laici sarebbero peggio di Erdogan con i curdi

Istanbul. “Rallegratevi, sia che saremo morti sia che saremo tornati a casa. L’eternità sarà nostra”. Recita così un video diffuso sul web in Turchia accompagnato dalle immagini di atleti turchi che festeggiano la loro vittoria col saluto del soldato. Il 9 ottobre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato su Twitter, in turco, in arabo e in inglese, l’avvio dell’operazione militare nel nordest della Siria: “Libereremo la regione dalle grinfie del terrore”. L’annuncio dell’offensiva militare turca ha scatenato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.