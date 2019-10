La ferita di Hong Kong è insanabile

Per la prima volta dal 1967 il governo di Carrie Lam, a Hong Kong, ha invocato una legge d’emergenza di epoca coloniale per imporre il divieto di coprire il volto durante le manifestazioni pubbliche. Dalla mezzanotte tra venerdì e sabato la polizia potrà arrestare chi protesta con il volto coperto. La decisione, come ampiamente previsto, ha provocato la reazione della gente che da mesi ormai scende in piazza per chiedere più autonomia, più democrazia, e soprattutto giustizia contro le violenze...

