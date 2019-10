Le proteste a Hong Kong nel 70esimo anniversario della Cina

A Hong Kong si protesta ancora per le strade e, per la prima volta, non ci sono i tradizionali fuochi d’artificio per festeggiare il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese. Anche oggi la reazione della polizia per sedare le proteste anti governative è stata molto dura, con l'impiego di gas lacrimogeni e spari di avvertimento. Intanto, la segretaria dell'Assemblea legislativa, il Parlamento di Hong Kong, ha emesso un ordine di evacuazione della struttura per motivi di sicurezza.