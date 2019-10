La più grande parata militare nella storia della Cina

Per il 70esimo anniversario dalla nascita della Repubblica popolare cinese di Mao Zedong, Pechino ha organizzato la più grande parata militare mai tenutasi nel paese. E' stato un evento dal forte impatto coreografico a cui hanno partecipato 15 mila soldati dell'Esercito di liberazione popolare cinese, e in cui sono comparsi 580 sistemi d'armi e 160 tipi di aerei militari. "Non c'è forza che possa scuotere le fondamenta di questa grande nazione. Nessuna forza può fermare il popolo e la nazione cinese dal perseguire i propri progressi", ha dichiarato il presente cinese, Xi Jinping, con indosso la tradizionale veste maoista sfoggiata nelle grandi occasioni.