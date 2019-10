Deep State of Mind

Il punto più preoccupante nella storia dell’impeachment contro Donald Trump è che il presidente americano crede in una teoria del complotto molto scadente che riguarda l’Ucraina, i Clinton e un’azienda di sicurezza informatica che si chiama CrowdStrike. E’ una teoria del complotto stupida che non si basa su alcuna informazione reale, ma Trump pensa che sia vera e quindi nella telefonata al presidente ucraino Zelensky chiede se lui può fare indagini per trovare le prove che la dimostrano. La teoria...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.