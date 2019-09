Cummings dice: a Londra la Brexit è distorta

Dominc Cummings, il guru del premier britannico Boris Johnson e soprattutto del mondo del leave, è stato intercettato da un giornalista ieri mentre usciva di casa: ci dice cosa succede ora? “Voi giornalisti dovreste uscire da Londra, andate e parlate con qualcuno che non sia un ricco remainer”. Ecco allora il Nordest inglese, un pezzo di paese che, come tutti, chiede risposte, soprattutto perché qui la Brexit è stata votata alla grande, per convinzione o disperazione non è chiaro, ma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.