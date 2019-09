Il passo di Boris fuori dall’Europa

Deal o no deal entro il 31 ottobre, l’Unione europea ha un altro grosso problema da quando la Brexit è nelle mani di Boris Johnson. Aldilà del dilettantismo con cui il premier britannico conduce i negoziati con Bruxelles e dei colpi di mano che amplificano il caos politico a Londra, Johnson sta uscendo non soltanto dall’Ue, dal mercato interno e dall’unione doganale. Boris sembra “voler uscire anche dall’Europa” intesa come entità geografica, economica e di sicurezza, spiega al Foglio un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.