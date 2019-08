La Merkel prova fino all’ultimo ad aiutare Boris, fanatico del “no deal”

Roma. Nonostante il cambio di premier a Downing Street, l’argomento che divide la Gran Bretagna e l’Unione europea sulla Brexit è sempre lo stesso: il backstop, un meccanismo previsto da Bruxelles per evitare il ritorno di una frontiera tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord. A settantuno giorni dall’uscita di Londra dall’Ue, il premier Boris Johnson in visita a Berlino ha detto in conferenza stampa che c’è “ampio spazio per rinegoziare un accordo con l’Ue”, a patto che il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.