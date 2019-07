La domanda che preoccupa l'Ue: che fare dei migranti liberati dalla Libia?

Le autorità libiche hanno liberato circa 300 migranti sopravvissuti al bombardamento dello scorso 2 luglio al campo detentivo di Tajoura. Nei piani del governo di Tripoli, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, altri 15 centri dovrebbero aprire i loro cancelli lasciando migliaia di migranti liberi di andarsene. La domanda, che riguarda da vicino anche il nostro paese, è dove potranno andare.

La settimana scorsa, dopo l’attacco di Tajoura che ha ucciso 53 migranti e ne ha feriti altri 130, il ministro dell’Interno libico, Fathi Bashagha, aveva detto che l’esercito non poteva più garantire la sicurezza dei centri di detenzione. Per questo motivo, il governo “sta valutando la chiusura di tutti i centri di detenzione dei migranti e del rilascio di tutti i detenuti in Libia”. Alcuni video pubblicati su Twitter nelle ultime ore mostrano decine di sopravvissuti all’attacco che camminano lungo la strada che conduce a Tripoli. In uno di questi si vedono diverse persone che manifestano contro la decisione dell’Unhcr, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati, di evacuare dal paese solo 55 migranti sui 310 totali.

Migrants at Tajoura Detention Center held a protest today to denounce a decision by the UN Refugee Agency UNHCR to evacuate only 55 out of over 310 migrants at the center. They also protested Haftar’s airstrike that killed dozens of migrants pic.twitter.com/0Be0nDX38a — The Libya Observer (@Lyobserver) 9 luglio 2019

Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Unhcr, ha chiarito perché la liberazione di migliaia di migranti potrebbe avere un impatto notevole sull’Europa. Davanti a queste persone ci sono tre scenari, spiega Di Giacomo: “Essere riportati in detenzione arbitraria in un paese dove la loro vita è in pericolo; morire in mare; oppure essere salvati da navi internazionali, ong incluse, ed essere portate in un porto sicuro”. E’ ancora presto per capire se davvero queste persone riusciranno a trovare un modo per imbarcarsi per l’Europa provocando un aumento delle partenze dei barconi dalla Libia. Di certo, i combattimenti nel paese hanno aggravato la crisi umanitaria, che rischia di replicare uno scenario yemenita a poche miglia di distanza dai confini italiani. Alla fine di giugno, secondo i dati dell’Unhcr, il paese ospitava 55.750 rifugiati e richiedenti asilo. Altre 769.159 erano le persone considerate più vulnerabili e che richiedevano assistenza. Solo a Tripoli le persone che vivono in condizioni considerate disumane sono 3.000, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Gli sfollati sono 41 mila solo a Tripoli. C’è un rischio crescente che il numero dei libici che decideranno di fuggire dal paese per arrivare in Europa possa aumentare. E che a quel punto debbano essere accolti da rifugiati.

We thank the Libyan Ministry of Interior for releasing refugees and migrants from Tajoura detention centre today. 350 persons were still at risk in Tajoura and now free. UNHCR will provide assistance through its urban response programme @Refugees — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 9 luglio 2019

Ma nel frattempo l’Ue continua a inviare messaggi contraddittori. Ieri sera, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Federica Mogherini, ha diffuso un comunicato per esprimere la propria soddisfazione per la liberazione dei migranti dal centro di Tajoura. “E’ un passo positivo” e “facciamo appello a tutte le parti coinvolte affinché si accelerino le misure di evacuazione umanitaria in paesi terzi”. L’Ue accoglie così l’appello già lanciato dall’Onu, che chiede da tempo la chiusura dei centri di detenzione dei migranti, considerati luoghi degradanti per la vita umana. Ma nel comunicato della Mogherini manca il passaggio successivo, cioè quello politico: esiste un piano europeo su cosa fare di queste persone?

Se l’Ue sembra mancare di idee precise su come rispondere alla crisi umanitaria, resta invece ferma nel sostenere i respingimenti dei migranti operati dalla Guardia costiera di Tripoli. Respingimenti che però sono vietati dalle convenzioni internazionali e che, paradossalmente, alimentano la stessa crisi umanitaria. Nel comunicato dell’External Action Service guidato da Mogherini sono state aggiunte poche righe che chiariscono come a Bruxelles convivano oggi due forze contrapposte quando si parla di immigrazione. “L’Ue resta fermamente impegnata nella lotta ai trafficanti di esseri umani e nel rafforzamento della Guardia costiera libica per salvare vite umane in mare”, spiega il documento. Un’aggiunta necessaria ad accontentare quei governi europei – incluso quello italiano – che finora si sono impegnati nel favorire i respingimenti dei migranti delegandoli alla Guardia costiera libica. Il risultato è un cortocircuito. “La Libia non è un porto sicuro”, ha ribadito il capo delegazione dell’Unhcr nel paese, Jean-Paul Cavalieri. E “credere che Tripoli possa compiere missioni di salvataggio in mare è irrealistico”, ha ripetuto un paio di settimane fa Vincent Cochetel, inviato speciale delle Nazioni Unite.