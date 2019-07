Roma. “Would you like me to step across?”, vuoi che oltrepassi il confine? è una frase da operetta, fin troppo didascalica per fingere che non sia stata sul copione sin dall’inizio. È la domanda che il presidente americano Donald Trump ha rivolto al leader nordcoreano Kim Jong Un subito prima di mettere un piede oltre alla Linea di demarcazione militare, sul trentottesimo parallelo, diventando il primo presidente in carica della storia a entrare in Corea del nord. Ed è proprio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.