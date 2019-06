Lo snegoziatore

Circola questa versione semplicistica a proposito del presidente americano Donald Trump e dell’Iran: lui vuole fare la guerra perché tutti gli americani sono stupidi e guerrafondai e inoltre è circondato dentro la Casa Bianca da falchi che puntavano a fare la guerra all’Iran già da molto prima di entrare a far parte dell’Amministrazione – come il consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton e il segretario di Stato Mike Pompeo – e all’estero ha alleati come Israele e l’Arabia Saudita...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.