Rapporto dal Golfo

L’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran ha annunciato ieri che entro dieci giorni il paese supererà la scorta di uranio arricchito consentita dall’accordo del luglio 2015 (era di 300 chilogrammi). Ha annunciato anche che potrebbe cominciare a sforare la soglia dell’arricchimento prevista dall’accordo che oggi è bassa, 3,67 per cento, e portarla al venti per cento – l’uranio dev’essere puro al 90 per cento per essere usato nella produzione di un’arma atomica, ma l’arricchimento al venti per cento secondo fonti tecniche...

