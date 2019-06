Il video che accusa l'Iran dell'attacco alle petroliere nel Golfo dell’Oman

La marina militare degli Stati Uniti ha diffuso un video registrato da aerei americani. Nelle immagini si vede quella che il Pentagono ritiene essere una barca di pattuglia iraniana avvicinarsi alla nave Kokuka Corageus per rimuovere una mina inesplosa dallo scafo dell'imbarcazione. Teheran ha “categoricamente” respinto l'accusa. La Kokuka Corageus è una delle due superpetroliere attaccate ieri mentre transitavano per il Golfo dell’Oman, in una delle rotte strategiche più importanti del mondo. Da quella strettoia, che vede contrapposti da una parte l’Iran e dall’altra i regni del Golfo alleati con l’America, devono passare tutte le navi cariche di greggio che partono dal Golfo persico.