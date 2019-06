Lo strano triangolo tra Xi, Trump e Kim

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato ieri a Pyongyang, per una visita di stato molto attesa, in occasione dei settant’anni di rapporti diplomatici tra i paesi. Erano 14 anni che un leader cinese non tornava nella capitale nordcoreana, ed è la prima volta per Kim Jong Un, l’ormai non più giovane leader che dall’inizio del 2018 ha inaugurato un nuovo corso politico, incontrando per ben quattro volte Xi in Cina. Ora è Kim a dover fare il padrone di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.