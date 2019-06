La fine di John Bolton

Il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, ha posizioni così diverse dal suo presidente, Donald Trump, che dopo il raid aereo contro l’Iran bloccato all’ultimo momento giovedì scorso non si vede come potrà continuare a fare il suo lavoro con un minimo di credibilità. O va verso le dimissioni oppure resterà come una figura in declino dentro l’Amministrazione. È diventato uno strano tipo di consigliere i cui consigli sono ignorati – anzi il consigliato fa spesso l’opposto. Una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.