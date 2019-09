Bye bye Bolton

Donald Trump ha licenziato il suo consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton: ha detto in un tweet di averlo avvisato due sere fa, troppe opinioni divergenti, la convivenza era impossibile. Poco dopo l’interessato ha detto, sempre via Twitter, che aveva offerto le sue dimissioni al presidente americano e lui gli aveva detto: “Parliamone domani”. Ha anche inviato un messaggio a Robert Costa del Washington Post dicendo: “Che sia chiaro, mi sono dimesso, ho offerto le dimissioni ieri sera”. Sulle...

