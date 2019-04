Lo Stato islamico in Libia approfitta della guerra tra Haftar e Serraj

New York. Puntuale come l’apparizione di animali in una discarica abusiva, lo Stato islamico in Libia approfitta della guerra attorno a Tripoli fra le due forze militari più grandi del paese – l’assortimento di combattenti che sta con il generale Khalifa Haftar e quello che sta con Fayez al Serraj, capo del cosiddetto governo di Accordo nazionale – per lanciare operazioni e regolare i conti dopo mesi di inattività. Lunedì alle undici e mezza di sera un gruppo di combattenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.