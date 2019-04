Tripoli verso la guerra, era questa la “svolta in Libia” di Conte?

New York. In Libia le truppe del generale Khalifa Haftar hanno raggiunto Gharyan, una piccola città cento chilometri a sud della capitale Tripoli e l’hanno occupata senza sparare un colpo perché si sono messe d’accordo con le fazioni armate che la controllavano. Haftar, che controlla la Cirenaica – la metà est del paese – e ambisce a prendere il controllo di tutta la Libia per riunificarla come ai tempi di Gheddafi, negli ultimi sei mesi aveva già occupato i pochi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.