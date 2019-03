La Brexit è una corsa sul posto

Si vota finché c’è tempo, finché c’è speranza, senza sapere più cosa augurarsi, ma forse questo non lo si è mai saputo per davvero. Si studia finché c’è tempo, finché c’è speranza, assorbendo informazioni di ogni genere, dai piani di sicurezza sul confine nordirlandese (il famigerato backstop) fino alle procedure europee per le elezioni, eppure mai si arriva a una conoscenza, a una consapevolezza, perché consapevolezza non c’è mai stata per davvero. Ogni giorno una nuova avventura, senza mai muoversi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.