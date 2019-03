May una gioia

Milano. È andata come doveva andare, anche questa volta. I Comuni inglesi hanno bocciato l’accordo sulla Brexit negoziato dalla premier Theresa May con l’Unione europea, un’altra brutale sconfitta (391 contro, 242 a favore). A nulla sono serviti i rimandi, le promesse, la manciata di convertiti che a gennaio aveva votato contro e ieri a favore della May, gli incontri notturni, i cambi di negoziatori, le telefonate, le minacce pure. O il mio accordo o rischiate di non farla proprio, la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.