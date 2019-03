Theresa May, premier britannico, ha chiesto all’Europa altri tre mesi di tempo per la Brexit: vuole sottoporre la prossima settimana il suo accordo siglato con l’Ue a novembre scorso al voto dei Comuni, per la terza volta e poi fino al 30 giugno organizzare la ratifica. La Commissione europea ha intenzione di dire alla May: se il tuo accordo passa ai Comuni, poi ti diamo la proroga tecnica di tre mesi. Il prossimo passo è quindi un terzo “meaningful vote”,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.