Il rapporto tra Weber e Orbán, i numeri, le idee e la variabile tedesca nel Ppe

Roma. Pur avendo rivendicato a più riprese di essere stato tra coloro che l’autunno scorso avevano votato a favore di una risoluzione del Parlamento europeo per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Ungheria, Manfred Weber non riesce a scrollarsi di dosso il peso di Viktor Orbán. Nel suo Ppe non si parla d’altro, il primo ministro ungherese deve andarsene, ma per il momento ad aver chiesto a Joseph Daul, presidente del Partito popolare europeo, l’espulsione di Fidesz, sono state...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.