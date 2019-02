Con “l’imbroglione” Maduro non si dialoga

Con Nicolás Maduro non si dialoga, perché è lui a non voler dialogare. Già in passato ha imbrogliato tutti, Santa Sede compresa. Il cardinale Baltazar Porras è l’amministratore apostolico di Caracas e intervenendo alla radio argentina Continental ha fatto capire come stanno le cose: “Si tratterebbe di sedersi attorno a un tavolo con un foglio in bianco. Per far parlare le parti? Ma mi domando, parlare su cosa? Il governo vuole parlare con molte persone e governi che stanno fuori...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.