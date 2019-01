Il primo discorso del Papa a Panama era atteso se non altro per capire se la Santa Sede avrebbe detto – o fatto capire – qualcosa di più circa la propria posizione rispetto allacrisi venezuelana. Francesco non ha toccato l’argomento, anche se l’accenno a Simón Bolívar e al suo sogno di costruire “una patria grande che sappia e possa accogliere, rispettare e abbracciare la ricchezza multiculturale di ogni popolo e cultura” è stato già interpretato dagli attori in campo come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.