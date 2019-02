"Caro papà, torna da noi, a cosa ti serve questa guerra, a casa si sta così bene!”. Sasha piangeva mentre scriveva nel quaderno queste righe. Alla madre, Olga Fedorchenko, ha spiegato che il compito a casa dato dalla maestra era di scrivere una lettera al padre andato in guerra. Il giorno dopo, del tema sul “papà al fronte” si parlava in rete e anche in televisione, perfino sui canali statali: molti genitori si sono rifiutati di far eseguire ai propri...

