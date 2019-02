Scontro tra Lega e M5s sull'Alta velocità Torino-Lione. Il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, si è recato in un cantiere della Tav a Chiomonte. “L’Italia ha bisogno di questa opera eccezionale. Prima si fa e meglio è”, ha detto. “I soldi vanno investiti in altre infrastrutture”, ha risposto il vicepremier del M5s, Luigi Di Maio: “A Chiomonte non è stato scavato un centimetro. L’opera non è mai iniziata”.

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo alla Luiss ha detto che “il governo deve riaprire i cantieri”.

L’Italia blocca l’Ue su Guaidó. Gli altri paesi europei hanno riconosciuto il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela durante il vertice di Bucarest. Di Maio: “Non riconosciamo né Guaidó né Maduro”.

Confindustria prevede poca crescita. “Il pil in Italia nel 2019 sarà poco sopra lo zero”, secondo il rapporto del Centro studi di Confindustria. “Il 2019 sarà bellissimo, ci sarà una ripresa incredibile”, ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo a “Povera Patria”.

La nave Sea Watch è ferma a Catania. La Guardia costiera ha fatto sapere che “ci sono alcune non conformità”. “Non c’è alcun blocco amministrativo”, ha replicato l’ong.

Il M5s boccia Maria Giovanna Maglie come conduttrice di una striscia quotidiana dopo il Tg1. “Siamo contro i raccomandati”, hanno fatto sapere esponenti parlamentari del Movimento.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,78 per cento. Differenziale Btp-Bund a 256 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO

L’America sospende il trattato sulle armi nucleari con la Russia. L’Amministrazione Trump ha annunciato venerdì la sospensione del trattato con la Russia, siglato nel 1987, a causa di un contenzioso non risolto sul dislocamento da parte di Mosca di una testata russa, vicino al confine europeo, che vìola il patto risalente a Reagan. La Russia accusa gli Stati Uniti del fatto che il loro sistema antibalistico nell’est europeo è ugualmente in violazione del trattato.

Cittadini inglesi senza visto in Ue. Anche in caso di “no deal” sulla Brexit, i cittadini inglesi potranno viaggiare sul continente anche senza visto (per soggiorni non superiori ai 180 giorni), hanno deciso venerdì gli ambasciatori europei.

Nel documento Ue Gibilterra è stata definita “colonia della Corona inglese”. Inglesi e spagnoli, per una volta uniti, hanno rilasciato dichiarazioni furiose.

La Germania non acquisterà gli F-35. La decisione è un chiaro segnale a Donald Trump. In sostituzione dei Tornado preferisce gli Eurofighter di Airbus o gli F-18 di Boeing.

Marie Colvin è stata uccisa da Assad. Una corte americana ha stabilito che la reporter del Sunday Times è stata “deliberatamente” presa di mira dal regime siriano, al quale è stata comminata una multa di 300 milioni di dollari, mentre raccontava i fatti di Homs nel 2012.

Cory Booker si è candidato alle primarie dei democratici per le presidenziali del 2020.

Nel mese di gennaio negli Stati Uniti sono stati creati 304 mila posti di lavoro, il doppio rispetto alle previsioni.