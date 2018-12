Non fate di Unifil un ostaggio di Hezbollah

Quando, lo scorso agosto, il generale italiano Stefano Del Col ha preso il posto di Michael Beary come comandante dell’ soldati in missione Unifil (la forza interinale dell’Onu nel Libano meridionale), l’allora ambasciatore israeliano all’Onu, Ron Prosor, gli scrisse una lettera aperta che recitava: “Lei sta per assumere il comando di una forza Onu che ha toccato un punto molto basso. Il suo predecessore è diventato lo zimbello della regione e ne ha minato la credibilità e la deterrenza. Non sorprende che nessuno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.