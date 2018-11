L’abbaglio sovranista

Il “Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare” è un documento delle Nazioni Unite, elaborato da 192 paesi su 193 (America esclusa: Trump non volle, nel 2017, partecipare per dare un segnale di discontinuità con l’Amministrazione precedente), su un’iniziativa dell’Unione europea che risale al 2016, quando il flusso di migranti era corposo e il tema migratorio realmente rilevante. L’obiettivo principale dell’Ue era quello – giustissimo – di internazionalizzare la crisi: i migranti non sono un problema soltanto dei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.