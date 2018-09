Assad vuole anche Idlib, ma questa volta ci sono governi contrari

New York. Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, John Bolton, ha detto alla fine di una conferenza a Washington che l’Amministrazione Trump ha preso accordi con Francia e Gran Bretagna per bombardare il regime del presidente siriano Bashar el Assad se userà armi chimiche nell’imminente offensiva per prendere la zona di Idlib nel nord della Siria. In Germania si è aperta la discussione, se partecipare o no, il partito del cancelliere Angela Merkel è favorevole. Secondo Bolton, questo attacco...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.