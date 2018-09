La tassa di Obama sull’occidente

Sono felice che Obama, simbolo assoluto del Millennio, in quanto primo presidente nero e in quanto ultimo presidente colto e civile degli Stati Uniti, stia “having a good time”. Il video con la caramellina trasmessa a Michelle da George W. ai funerali di McCain è delizioso. Il suo discorso funebre, come quelli di W. e di Joe Biden, perfetto nel tono civile e storico. La sua eleganza, non priva di una qualche alterigia, spicca sempre in ogni cerimonia post presidenziale....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.