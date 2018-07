Ma quale ultradestra in Spagna

La stampa italiana ha definito nei giorni scorsi la nomina di Pablo Casado a nuovo leader del Partito popolare spagnolo (Pp) con toni preoccupanti: per alcuni è una vittoria dell’ultradestra, per altri è perfino un successo delle forze sovraniste e, perché no, populiste. Vi diamo una notizia: Casado non è un ceffo pericoloso delle frange estreme della destra spagnola, non è un nostalgico del franchismo, né si può associare all’ondata della nuova destra populista di Viktor Orbán e Matteo Salvini....

