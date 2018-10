Sull’eutanasia la Spagna copia l’Olanda

E’ all’ordine del giorno del parlamento spagnolo la legge sull’eutanasia. Il testo predisposto dal Psoe, che ha l’appoggio di Podemos, oltre a depenalizzare l’aiuto al suicidio prevede che siano le strutture sanitarie pubbliche a praticarla come una cura normale. I casi in cui è consentita sono assai ampi e prevedono, oltre alle malattie gravi e incurabili con limitata aspettativa di vita, anche la disabilità irreversibile che provoca sofferenze fisiche o psichiche. In parallelo, i moderati di Ciudadanos hanno presentato un...

