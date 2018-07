Il ritorno del novichok in Inghilterra turba i Mondiali in Russia

Roma. Quando martedì il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane, si stava avvicinando alla porta per tirare il primo rigore contro la Colombia, lo stadio Otkrite Arena di Mosca sembrava si stesse rivoltando contro la squadra della regina. Non erano fischi o cori colombiani. Erano i russi che in quel momento tifavano contro Londra, contro l’espulsione dei diplomatici dopo lo scandalo seguito al caso Skripal. Poco ha potuto l’opera di intimidazione russa, l’Inghilterra ha vinto, sabato sfiderà la Svezia e i cori...

